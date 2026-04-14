14/ 04/ 2026 20:22

Triple homicidio en La Reina: La estrategia de la defensa de Ugalde para pedir su libertad

Este martes debía llevarse a cabo la revisión de medidas cautelares de Jorge Ugalde, imputado por el triple homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos. Pero la audiencia fue reprogramada luego de que el juez se inhabilitara de la causa. Parte de la estrategia de la defensa incluye conversaciones que la víctima tenía con su exesposa que dan cuenta de una tensa relación y apuntan a investigar a personas con algún tipo de interés económico.