Cruel caso de maltrato animal: Perrito fue abandonado y amarrado al interior de televisor en Curicó

Personal de Carabineros rescató al animal que había sido abandonado en deplorables condiciones en el sector Santa Fe, en la comuna de Curicó. “Es una maldad que yo no lo puedo entender”, comentó la joven que le dio un hogar temporal.

Conmoción ha generado en Curicó un impactante caso de maltrato animal que quedó al descubierto durante las últimas horas, luego de que Carabineros rescatara a un perrito que había sido abandonado en deplorables condiciones en el sector Santa Fe.

Según informó VLN Radio, el animal fue encontrado al interior de la carcasa de un antiguo televisor , en medio de un terreno con escombros y basura.

El can estaba empapado, cubierto de barro y tenía su hocico amarrado con una cinta, situación que motivó un inmediato operativo de rescate.

Perrito rescatado ya recibe cuidado temporal

Tras ser auxiliado, el perrito quedó bajo el cuidado temporal de Constanza Gutiérrez y su pareja, quien se desempeña como peluquero canino. Ambos cuentan con experiencia en rescate animal y actualmente le están brindando refugio y atención mientras evalúan sus próximos pasos.

A través de sus historias de Instagram, Constanza entregó una actualización sobre el estado del animal. “El perrito está súper bien”, aseguró, agregando que esperan llevarlo al veterinario apenas sus horarios se lo permitan.

La joven también explicó que no es la primera vez que asumen una labor de este tipo. “No es primera vez que nosotros nos hacemos cargo de rescatar perritos, ser hogar temporal y darlos en adopción. Esto hace años que lo venimos haciendo”, relató, señalando que incluso seis perros rescatados terminaron formando parte de su familia.

Además, dedicó palabras de agradecimiento a los funcionarios policiales que participaron en el rescate. “Quiero agradecer igual la labor de Carabineros que se hizo cargo de esto. Ellos encontraron al perrito, lo rescataron, lo desamarraron porque estaba en unas condiciones horribles”, afirmó.

Visiblemente afectada por lo ocurrido, Constanza cuestionó la crueldad detrás del abandono. “Una cosa es abandonar un perro y botarlo a la calle, pero otra cosa es dejarlo así amarrado dentro de un saco. De verdad que es una maldad que yo no lo puedo entender”, expresó.

Finalmente, destacó el compromiso de los uniformados con el bienestar del animal. “Ellos no están obligados a rescatar animales, pero de verdad que lo hicieron. Se nota que con mucho amor estaban muy preocupados por el perrito. Eso se agradece mucho”, concluyó.