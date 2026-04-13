Los mensajes corresponden a conversaciones desde 2015 a 2025 entre el fallecido fotógrafo y su exesposa y madre de sus hijos, Carolina Grellet. En ellos se evidencia una tensa relación y problemas relacionados con dinero y temas de familia.

El martes 14 de abril será un día clave en el marco de la investigación por el triple homicidio en La Reina, caso en que el Eduardo Cruz-Coke y sus hijos de 17 años fueron asesinados al interior de su domicilio.

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago revisará las medidas cautelares de Jorge Ugalde, principal imputado por el homicidio de su cuñado y sus sobrinos, y su defensa presentará conversaciones de WhatsApp del teléfono de las víctimas.

Los chats apuntan a Carolina Grellet, exesposa del fotógrafo fallecido, y buscarían demostrar los problemas en la relación que mantenían, lo que refutaría la versión entregada por ella en la investigación.





Jorge Ugalde fue formalizado por el delito de homicidio calificado con alevosía y premeditación conocida por la muerte Eduardo Cruz-Coke y sus hijos de 17 años, ocurrida el 18 de octubre del 2025.

El psicólogo fue quien dio aviso a Carabineros del hallazgo de los cuerpo. Tras la recolección de los primeros datos, se dio un video recogido de Ugalde paseando a su perro y portando en su mano una bolsa de papel.

La Fiscalía planteó que en dicha bolsa portaba la supuesta arma que habría utilizado para cometer los tres asesinatos.

Los chats entre Eduardo Cruz-Coke y su expareja

Los chats que difundió La Tercera corresponden a conversaciones desde 2015 a 2025 entre Eduardo Cruz-Coke y Carolina Grellet en lo que queda en evidencia una tensa relación y varias discusiones, que incluyen temas de dinero y problemas con la familia.

En una de las conversaciones el conflicto surgió luego de que el fotógrafo le pidiera a su expareja que se hiciera cargo del pago de contribuciones de un departamento, mientras ella alude a una deuda por un tratamiento médico.

“Me debías mucha plata de devoluciones de médicos y te dije que sacaras la plata de ahí. Tienes Alzheimer. ¿Quieres que busque las pruebas? (…) Deja de timarme. (…) La justicia tarda pero llega”, señala Grellet.

En otro de los chat de 2019 Cruz-Coke le enrostra a su ex que su hermana se estaba aprovechando en un tema económico, lo que desató una discusión.

Diciembre de 2018

Cruz-Coke: ¿Y cuando te reíste en mi cara y de la mediadora por los $ 600.000 que te presté?

Cruz-Coke: ¿Y los 400.000 que no pude recuperar porque nunca me diste las órdenes médicas?

Cruz-Coke: ¿Todo eso se te olvida? A mí no.

Carolina Grellet: Algún día se hará justicia.

Marzo de 2019