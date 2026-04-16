Chile hace historia: Estas son las 7 pizzerías de Santiago que destacaron en ranking 2026
Si bien el listado estuvo dominado por Brasil, Chile logró una de sus mejores actuaciones históricas. Allería, ubicado en la comuna de Providencia, se quedó con el segundo lugar.
El prestigioso ranking internacional 50 Top Pizza dio a conocer su esperada lista de las 50 mejores pizzerías de Latinoamérica 2026, destacando siete locales chilenos.
El primer lugar fue para Leggera Pizza Napoletana, en São Paulo, que repite su protagonismo como una de las grandes referentes de la pizza napolitana en el mundo.
Sin embargo, en segundo lugar se encuentra la pizzería chilena Allería, ubicada en Barrio Italia.
En el puesto 13 vuelve a aparecer nuestro país con Raffaella (Las Condes) y en el puesto 15 seleccionaron a Brunapoli (Vitacura).
Las 50 mejores pizzerías de Latinoamérica
A continuación, revisa el listado completo:
- Leggera Pizza Napoletana — São Paulo, Brasil
- Allería — Providencia, Chile
- Pizzardi Artigianale — Bogotá, Colombia
- QT Pizza Bar — São Paulo, Brasil (empate)
- Ti Amo — Adrogué, Argentina
- La Clásica — San Salvador, El Salvador
- Flama — Miraflores, Perú
- A Pizza da Mooca — São Paulo, Brasil
- Unica Pizzeria — São Paulo, Brasil
- Portarossa — Pampatar, Venezuela
- L’Incanto — Punta del Este, Uruguay
- Bento Pizzeria — Río de Janeiro, Brasil (empate)
- Raffaella — Las Condes, Chile (empate)
- Veridiana — São Paulo, Brasil
- Brunapoli — Vitacura, Chile
- Atte. Pizzeria Napoletana — Buenos Aires, Argentina
- Seba’s — Uvita, Costa Rica
- Imilla Alzada — La Paz, Bolivia
- GRAZIE — Maceió, Brasil
- Chichilo’s — Santa Fe, Argentina
- Ardente — Ciudad de México, México
- Capricciosa — Río de Janeiro, Brasil
- Siamo nel Forno — Buenos Aires, Argentina
- Baco Pizzaria — Brasilia, Brasil
- Coltivi — Río de Janeiro, Brasil
- Pizza Verace — Ciudad de Panamá, Panamá
- Quintal 333 — Governador Valadares, Brasil
- Grazie Napoli — Santo André, Brasil
- Luigia — Foz do Iguaçu, Brasil
- ST Giovanni’s — Vitacura, Chile
- Di Bari Pizza — São Paulo, Brasil
- Paradiso — Pedro Juan Caballero, Paraguay
- Frasca — Carlos Barbosa, Brasil
- Capri — Lo Barnechea, Chile
- Otto e Mezzo Pizza Verace — Bento Gonçalves, Brasil
- Vinny’s — Brasilia, Brasil
- Il Caminetto — Santo Domingo, República Dominicana
- Pizza di Casabona — Santos, Brasil
- L’Aperó — Ciudad de Guatemala, Guatemala
- 400 Pizzería — Providencia, Chile
- La Nonna — Aguascalientes, México
- Casa Gazcue — Santo Domingo, República Dominicana
- Bambina — Caguas, Puerto Rico
- Wilma’s Pizza — Ourinhos, Brasil
- Grosso — Asunción, Paraguay
- Le Mani Pizza Napoletana — Passo Fundo, Brasil
- Diavolo Rosso — Samborondón, Ecuador
- Vallino Pizzeria Napoletana — Domingos Martins, Brasil
- CIAO — Porto Alegre, Brasil
- La Bella Pizza — Cali, Colombia
- Il Gatto Nero — Valeria del Mar, Argentina
- Davvero Pizzeria — Ñuñoa, Chile