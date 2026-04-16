Programas Programación Señal en vivo
/

Chile hace historia: Estas son las 7 pizzerías de Santiago que destacaron en ranking 2026

Si bien el listado estuvo dominado por Brasil, Chile logró una de sus mejores actuaciones históricas. Allería, ubicado en la comuna de Providencia, se quedó con el segundo lugar.

Por Cristobal Galleguillos

Periodista Digital

El prestigioso ranking internacional 50 Top Pizza dio a conocer su esperada lista de las 50 mejores pizzerías de Latinoamérica 2026, destacando siete locales chilenos.

El primer lugar fue para Leggera Pizza Napoletana, en São Paulo, que repite su protagonismo como una de las grandes referentes de la pizza napolitana en el mundo.

Sin embargo, en segundo lugar se encuentra la pizzería chilena Allería, ubicada en Barrio Italia.

En el puesto 13 vuelve a aparecer nuestro país con Raffaella (Las Condes) y en el puesto 15 seleccionaron a Brunapoli (Vitacura).

Las 50 mejores pizzerías de Latinoamérica

A continuación, revisa el listado completo:

  1. Leggera Pizza Napoletana — São Paulo, Brasil
  2. Allería — Providencia, Chile
  3. Pizzardi Artigianale — Bogotá, Colombia
  4. QT Pizza Bar — São Paulo, Brasil (empate)
  5. Ti Amo — Adrogué, Argentina
  6. La Clásica — San Salvador, El Salvador
  7. Flama — Miraflores, Perú
  8. A Pizza da Mooca — São Paulo, Brasil
  9. Unica Pizzeria — São Paulo, Brasil
  10. Portarossa — Pampatar, Venezuela
  11. L’Incanto — Punta del Este, Uruguay
  12. Bento Pizzeria — Río de Janeiro, Brasil (empate)
  13. Raffaella — Las Condes, Chile (empate)
  14. Veridiana — São Paulo, Brasil
  15. Brunapoli — Vitacura, Chile
  16. Atte. Pizzeria Napoletana — Buenos Aires, Argentina
  17. Seba’s — Uvita, Costa Rica
  18. Imilla Alzada — La Paz, Bolivia
  19. GRAZIE — Maceió, Brasil
  20. Chichilo’s — Santa Fe, Argentina
  21. Ardente — Ciudad de México, México
  22. Capricciosa — Río de Janeiro, Brasil
  23. Siamo nel Forno — Buenos Aires, Argentina
  24. Baco Pizzaria — Brasilia, Brasil
  25. Coltivi — Río de Janeiro, Brasil
  26. Pizza Verace — Ciudad de Panamá, Panamá
  27. Quintal 333 — Governador Valadares, Brasil
  28. Grazie Napoli — Santo André, Brasil
  29. Luigia — Foz do Iguaçu, Brasil
  30. ST Giovanni’s — Vitacura, Chile
  31. Di Bari Pizza — São Paulo, Brasil
  32. Paradiso — Pedro Juan Caballero, Paraguay
  33. Frasca — Carlos Barbosa, Brasil
  34. Capri — Lo Barnechea, Chile
  35. Otto e Mezzo Pizza Verace — Bento Gonçalves, Brasil
  36. Vinny’s — Brasilia, Brasil
  37. Il Caminetto — Santo Domingo, República Dominicana
  38. Pizza di Casabona — Santos, Brasil
  39. L’Aperó — Ciudad de Guatemala, Guatemala
  40. 400 Pizzería — Providencia, Chile
  41. La Nonna — Aguascalientes, México
  42. Casa Gazcue — Santo Domingo, República Dominicana
  43. Bambina — Caguas, Puerto Rico
  44. Wilma’s Pizza — Ourinhos, Brasil
  45. Grosso — Asunción, Paraguay
  46. Le Mani Pizza Napoletana — Passo Fundo, Brasil
  47. Diavolo Rosso — Samborondón, Ecuador
  48. Vallino Pizzeria Napoletana — Domingos Martins, Brasil
  49. CIAO — Porto Alegre, Brasil
  50. La Bella Pizza — Cali, Colombia
  51. Il Gatto Nero — Valeria del Mar, Argentina
  52. Davvero Pizzeria — Ñuñoa, Chile
Seguir en Seguir en