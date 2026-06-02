Toy Story 5 sorprende con participación de Bad Bunny, Taylor Swift y otros artistas a días de su estreno

La nueva entrega de la reconocida saga de Disney y Pixar llega a los cines con novedades.

Toy Story 5, la nueva película de la reconocida saga de Disney y Pixar, confirmó la participación de varios artistas.

La animación dio a conocer estas novedades a solo días de su estreno este mes. En los cines chilenos debutará el próximo 18 de junio.

A la espera, se reveló que Bad Bunny, Bizarrap y Taylor Swift se sumaron a la cinta dirigida por Andrew Stanton.

El puertorriqueño ya ha sido parte de diversos elencos en Hollywood. Esta vez, en Toy Story 5, dará voz a uno de los juguetes nuevos de esta entrega: Pizza con Anteojos.

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En su debut cinematográfico, Bizarrap tendrá un rol similar al de Bad Bunny, incluso los artistas compartirán una escena.

El argentino interpretará a un integrante de la comunidad de juguetes Santa de Jardín. Esta aparece en el patio trasero de una zona residencial de la película.

Por su parte, Taylor Swift integrará la banda sonora con la canción original I Knew It, I Knew It, que estará disponible en todas las plataformas este viernes 5 de junio.

“Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción tan pronto como llegué a casa después de la proyección“, contó la cantante tras el anuncio.

La producción de la película además explicó que está “ inspirada en el continuo viaje de la vaquera Jessie en Toy Story 5, que comenzó en Toy Story 2, y también marca un regreso a las raíces country de Taylor Swift”.