Alcalde Desbordes logra paralizar ampliación de Santiago 1: “Debe desarrollarse lejos de zonas urbanas”

El edil hizo un llamado al Gobierno a “recapacitar” sobre el proyecto que “no se puede hablar de una ampliación, sino de una nueva cárcel”.

El 17° Juzgado Civil de Santiago anunció que decidieron suspender la resolución que permitía continuar con el proyecto de ampliación del centro penitenciario Santiago 1.

Esto se logró llevar a cabo luego de que la Municipalidad de Santiago, junto a su alcalde Mario Desbordes, iniciaran el 2025 un proceso judicial pata detener este plan que había generado polémica durante la jefatura de Irací Hassler.

Ahora, la jueza Rocío Pérez Gamboa indicó expresamente que la suspensión incluye la pausa de “modificaciones al Plan Regulador, procesos de licitación, adjudicación de contratos, asignación de recursos públicos y cualquier trámite destinado a ejecutar las obras”.





Argumentos de Desbordes para frenar ampliación de Santiago 1

“Creemos que aquí no se puede hablar de una ampliación, sino de una nueva cárcel, por lo que deben cumplirse todas las exigencias que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción”, indicó el edil de Santiago.

En este sentido, hizo un llamado al Gobierno a “recapacitar, a cumplir la ley y a buscar otro lugar para construir esta nueva cárcel“, puesto que existirían “terrenos disponibles y la infraestructura penitenciaria que Santiago necesita debe desarrollarse lejos de zonas urbanas consolidadas”.

“Es una buena noticia para las vecinas y vecinos, pero no la definitiva. Seguiremos defendiendo con firmeza que esta iniciativa no puede imponerse vulnerando la normativa vigente”, cerró el alcalde.