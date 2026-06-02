19 detenidos en “Operación Tokio”: Desarticulan estructura de lavado de activos del Tren de Aragua que supera los $75 mil millones

La PDI logró desarticular una estructura ilícita ligada a esta banda criminal y que operaba en distintas regiones del país

Este martes, se conoció que un ejecutivo del banco Santander fue detenido por la Policía de Investigaciones debido a su vinculación al Tren de Aragua.

En total, y tras un amplio operativo policial, la PDI detuvo a 19 personas y logró desarticular una estructura ilícita ligada a esta banda criminal y que operaba en distintas regiones del país con extorsiones a dueños de locales nocturnos, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando de vehículos.

La Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado (Brico) allanó más de 20 viviendas ubicadas en la región Metropolitana y región de O’Higgins y donde las diligencias fueron dirigidas por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros.

Esta importante operación, que detectó el lavado de activos por más de $75 mil millones y que habrían ido a parar a Colombia, tomó el nombre de “Operación Tokio”.





¿Quién es el ejecutivo bancario detenido?

Se trata de José Carlos Pérez Asencio, de 33 años y nacionalidad venezolana. El hombre se desempeñaba como ejecutivo del Banco Santander.

Según su cuenta de LinkedIn, Pérez cuenta con vasta experiencia en el sistema bancario, ya que trabajaba en Santander desde 2019 y es “especialista de crédito” en el Banco de Venezuela desde 2012 hasta la fecha.

Ciper indicó que según los investigadores, su conocimiento de la industria habría permitido al Tren de Aragua dar un barniz de legalidad a fondos que provenían de la comisión de delitos graves, al menos, durante tres años.