Camión con 35 mil litros de combustible quedó destruido tras incendiarse en Puerto Montt
El hecho ocurrió en horas de la noche del lunes a la altura del kilómetro 1.038 y obligó la movilización de equipos de Bomberos de Puerto Montt y Calbuco.
Un camión que transportaba 35 mil litros de combustible fue completamente consumido por un incendio registrado la noche de este lunes en la Ruta 5 Sur, en la comuna de Puerto Montt, región de Los Lagos.
El siniestro ocurrió cerca de las 23 horas a la altura del kilómetro 1.038 de la principal carretera del país, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en el sector.
Voluntarios del cuerpos de Bomberos de Puerto Montt y Calbuco acudieron al lugar para trabajar en la emergencia y contener las llamas.
De acuerdo con los antecedentes preliminares, el vehículo de carga afectado pertenecería a la empresa Esmax.
El conductor del camión logró salir ileso antes de que las llamas consumieran por completo el vehículo y no hubo otros lesionados.
La emergencia obligó a cortar la Ruta 5 en ambas direcciones, mientras se controlaba el fuego.
De momento se desconocen los motivos por los que se produjo el incente.
🔴 Último Minuto
Camión de transporte con 35000 litros de combustible de incendia en la Ruta 5 Sur esta noche, la emergencia sd registró en el Km 1038 en dirección al norte en Puerto Montt, al lugar concurrió Bomberos Puerto Montt para controlar esta emergencia @biobio pic.twitter.com/KorRFRunXt
— IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) July 21, 2026