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Camión con 35 mil litros de combustible quedó destruido tras incendiarse en Puerto Montt

El hecho ocurrió en horas de la noche del lunes a la altura del kilómetro 1.038 y obligó la movilización de equipos de Bomberos de Puerto Montt y Calbuco.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Un camión que transportaba 35 mil litros de combustible fue completamente consumido por un incendio registrado la noche de este lunes en la Ruta 5 Sur, en la comuna de Puerto Montt, región de Los Lagos.

El siniestro ocurrió cerca de las 23 horas a la altura del kilómetro 1.038 de la principal carretera del país, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en el sector.

Voluntarios del cuerpos de Bomberos de Puerto Montt y Calbuco acudieron al lugar para trabajar en la emergencia y contener las llamas.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el vehículo de carga afectado pertenecería a la empresa Esmax.

El conductor del camión logró salir ileso antes de que las llamas consumieran por completo el vehículo y no hubo otros lesionados.

La emergencia obligó a cortar la Ruta 5 en ambas direcciones, mientras se controlaba el fuego.

De momento se desconocen los motivos por los que se produjo el incente.

 

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