Camión con 35 mil litros de combustible quedó destruido tras incendiarse en Puerto Montt

El hecho ocurrió en horas de la noche del lunes a la altura del kilómetro 1.038 y obligó la movilización de equipos de Bomberos de Puerto Montt y Calbuco.

Un camión que transportaba 35 mil litros de combustible fue completamente consumido por un incendio registrado la noche de este lunes en la Ruta 5 Sur, en la comuna de Puerto Montt, región de Los Lagos.

El siniestro ocurrió cerca de las 23 horas a la altura del kilómetro 1.038 de la principal carretera del país, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en el sector.

Voluntarios del cuerpos de Bomberos de Puerto Montt y Calbuco acudieron al lugar para trabajar en la emergencia y contener las llamas.





De acuerdo con los antecedentes preliminares, el vehículo de carga afectado pertenecería a la empresa Esmax.

El conductor del camión logró salir ileso antes de que las llamas consumieran por completo el vehículo y no hubo otros lesionados.

La emergencia obligó a cortar la Ruta 5 en ambas direcciones, mientras se controlaba el fuego.

De momento se desconocen los motivos por los que se produjo el incente.