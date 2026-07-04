Indignación en redes: “Maquillan” salmones descompuestos para el comercio informal en Puerto Montt

El insólito video muestra al menos a cuatro personas que, con brochas y secadores de pelo, intentan disimular el mal estado de los productos.

Indignación en redes sociales ha causado un video que muestra a al menos a cuatro personas “maquillando” con brochas unos filetes de salmón que, presuntamente, serían comercializados en el mercado informal en Puerto Montt.

El polémico registro fue difundido este viernes por el diario El Llanquihue y daría cuenta del intento por ocultar la putrefacción de peces que son fruto de mortalidades y robos a la industria establecida.

En ese sentido, el ilícito operaría en plantas clandestinas ubicadas en la ruta entre Puerto Montt y Calbuco, desde donde aplican colorantes químicos y luego con un secador de pelo retiran la humedad del producto.





“Es extremadamente grave y confirma lo grave que puede ser el robo de salmones”, señaló Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, quien también agregó que el ilícito afecta “a la confianza en una industria estratégica para Chile”.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la venta de salmón proveniente de mortalidades constituye un “delito sanitario grave”, ya que están en una fase de descomposición acelerada y su consumo es de alto riesgo para los consumidores.

De hecho, su comercialización se encuentra prohibida debido a que pueden contener toxinas, altos niveles de histamina o bacterias como la Listeria monocytogenes.

Consumir pescados intervenidos podría generar intoxicaciones u otros cuadros de mayor gravedad.

Mira el video a continuación: