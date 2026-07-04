Detienen a dos acusados de disparar a bordo de scooter en Santiago: Tienen 18 y 16 años

Tras diligencias encabezadas por la Sección de Investigación Policial, Carabineros allanó domicilios en Independencia e incautaron armas de fuego y otras pertenencias que vincularían a los acusados con el ilícito.

Carabineros identificó y detuvo a los presuntos autores de un ataque a bordo de un scooter en plena vía pública registrado el pasado 24 de junio en la comuna de Santiago, en la región Metropolitana.

Fue a través de la denuncia de transeúntes y del testimonio de testigos y víctimas que los funcionarios de la institución lograron la ubicación de los supuestos responsables del ilícito.

En concreto, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Morandé con San Pablo, donde dos hombres que se movilizaban en dicho medio de transporte percutaron una serie de disparos en la calle.

Gracias a las diligencias de los uniformados se logró dar con el paradero de dos jóvenes, de 18 y 16 años, de nacionalidad venezolana y con antecedentes por robo con violencia, quienes pasarán este sábado a control de detención.





Incautaron armas, cartuchos y vestimentas

Según explicó la institución, la rápida investigación fue encabezada por la Sección de Investigación Policial de la zona Metropolitana, la cual empleó empadronamiento de testigos y análisis de cámaras de televigilancia.

“Tras diversas diligencias investigativas se realizó un allanamiento que culminó con dos sujetos detenidos, recuperando un armamento, munición y el scooter en el que se movilizaban”, explicó el teniente Gustavo Uribe, Oficial de Ronda de la Prefectura Central.

El operativo registró domicilios en Independencia e incautaron un arma de fuego con su cargador y 15 cartuchos, además de las vestimentas que ocuparon ese día. Ambos son acusados de disparos injustificados en la vía pública y porte ilegal de arma de fuego.