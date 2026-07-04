“He sido bígamo”: Don Francisco recordó necesaria medida familiar que adoptó en el peak de su carrera

A sus 85 años, el fundador de la Teletón y emblemático animador de Sábado Gigante repasó su trayectoria y abordó los costos de su carrera en su vida íntima y familiar.

Mario Kreutzberger, conocido popularmente como Don Francisco, repasó su extensa carrera y reflexionó sobre los costos que su trabajo en las comunicaciones ha tenido en su vida personal y, sobre todo, sentimental.

En conversación con Revista Velvet, el emblemático animador de Sábado Gigante reconoció que el éxito profesional dificultó las relaciones y el tiempo que pasaba junto a su esposa e hijos.

“Había meses en que pasaba seis o siete noches arriba de un avión”, recordó. En esa línea, aseguró que ha sido “bígamo”, una expresión que no utilizó en su sentido literal, sino en alusión a que lleva 63 años casado y el mismo tiempo dedicado a las comunicaciones.

“En algún momento se produce un desequilibrio entre el trabajo y el hogar. No es que yo no estuviera… estaba poco”, confesó Kreutzberger, quien posee un Récord Guinness por la carrera más extensa como presentador de programas de televisión de variedades.





La necesaria decisión de Don Francisco

Así, durante la entrevista, también mencionó un episodio que vivió cuando sus hijos eran pequeños y que le hizo replantear la forma en que compatibilizaba su vida familiar con sus labores profesionales.

Según contó, una terapeuta pidió a Vivi, Patricio y Francisco que dibujaran a su familia: en el centro aparecía su esposa, Temmy Muchnick, mientras que él apareció dibujado en una esquina, casi fuera del papel.

“Fue un impacto muy grande. Me di cuenta de que tenía que cambiar”, expresó Don Francisco, quien transparentó una necesaria medida para revertir la percepción que sus retoños tenían sobre él.

A partir de la experiencia con dicho dibujo, decidió que todos los martes, desde el mediodía, dejaría de trabajar. Es decir, no respondía llamadas ni aceptaba reuniones, pues ese tiempo estaba dedicado exclusivamente a su familia.