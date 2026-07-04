Durante heladas récord en la zona: Encuentran a familia con bebé de 5 meses viviendo en una carpa en Chillán

Personal de Carabineros de Chillán Viejo activó los protocolos para gestionar el apoyo a este matrimonio extranjero que llevaba días pernoctando a la intemperie.

Una familia extranjera, con un bebé de 5 meses de edad, fue encontrada viviendo al interior de una carpa afuera de un servicentro en la comuna de Chillán Viejo en medio de las temperaturas mínimas récord que afectan a la región de Ñuble.

La situación fue dada a conocer a Carabineros, quienes rápidamente activaron los protocolos de apoyo a este grupo familiar para enviarlos a un albergue.

Qué se sabe de la familia que vivía a la intemperie en Chillán

De acuerdo con Radio Contacto, camioneros que circulan por la Ruta 5 Sur dieron aviso a la policía de que en el kilómetro 410 había un matrimonio de nacionalidad venezolana viviendo desde hace días en condiciones de vulnerabilidad y expuestos a las temperaturas bajo 0°C junto a un lactante.





Hasta el lugar llegó personal de Carabineros de la 6ª Comisaría de Chillán Viejo, quienes confirmaron las condiciones en que estas personas pernoctaban al interior de una carpa fuera de una servicentro Copec, por lo que activaron los protocolos para brindarles ayuda.

Luego de verificar los antecedentes de los adultos, se gestionó el traslado de esta familia a un albergue para acceder a un espacio protegido de las bajas temperaturas, donde podrán dormir y alimentarse

Cabe destacar que la intervención policial buscó principalmente resguardar la salud del menor de edad en pleno Código Azul ante las temperaturas de hasta -5°C que se han registrado en el Ñuble.

Créditos Foto: Radio Contacto.