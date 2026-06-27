Alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, será formalizado por delitos de abuso sexual y violación

La audiencia fue fijada por el Juzgado de Garantía de Chillán tras dos años de investigación y recopilación de antecedentes por parte de la Fiscalía.

El alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo Pastene, será formalizado el próximo 14 de julio por los delitos de abuso sexual y violación de una persona mayor de 14 años.

Durante la audiencia fijada por el Juzgado de Garantía de Chillán se espera que sean comunicados los hechos atribuidos al jefe comunal y no se descarta que la Fiscalía solicite la medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe precisar que la investigación se enmarca en denuncias presentadas por exfuncionarias de la corporación municipal.





Alcalde de Chillán Viejo será formalizado por delitos de abuso sexual y violación

Esta causa se suma al historial de antecedentes de Del Pozo, puesto que en octubre de 2024, a solo días de ser reelegido en el cargo, fue detenido luego de que se realizara una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) en su contra.

Ahora, y tras dos años de investigación y recopilación de antecedentes por parte de la Fiscalía, el edil enfrenta un nuevo proceso judicial por los delitos de abuso sexual y violación.