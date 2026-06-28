Activan Código Azul en siete regiones del país debido a bajas temperaturas

Revisa a continuación cómo encontrar los albergues que estarán disponibles durante el Código Azul.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia anunció este domingo la activación del Código Azul en la Región Metropolitana y otras seis regiones del país, debido al anuncio de la Dirección Meteorológica de Chile por bajas temperaturas.

Esta medida se implementará a contar de las 17:00 horas de hoy domingo 28 de junio y se mantendrá hasta el día lunes 29, aunque para el inicio de semana solo afectará a seis de los siete sectores.

Zonas en que se activará el Código Azul

Las regiones y comunas en donde se activará el Código Azul a contar de las 17:00 horas de este domingo, son:

Región de Valparaíso: Los Andes y San Felipe.

Los Andes y San Felipe. Región Metropolitana.

Región de O’Higgins: Rancagua.

Rancagua. Región del Maule: Talca y Curicó.

Talca y Curicó. Región de Ñuble: Chillán.

Chillán. Región del Biobío: Los Ángeles.

Los Ángeles. Región de La Araucanía: Temuco (solo día domingo).

A través del sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familiar se encuentra disponible el listado completo de albergues a lo largo del país.

Para encontrar un lugar disponible solo debes filtrar en su buscador tu región y el sistema te dará a conocer los espacios disponibles en cada comuna, así como también la dirección, horario, cupos disponibles e institución a cargo, Para conocer la lista completa haz clic aquí.