Hasta -4°C: Emiten aviso por bajas temperaturas para seis regiones del país

Una condición de alta presión fría marcará las mañanas en gran parte de la zona centro y centro-sur del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este un aviso meteorológico por bajas temperaturas que se harán presentes en seis regiones del país.

La alerta se mantendrá vigente desde la mañana de este domingo 28 de junio hasta la mañana del día lunes 29 de junio.

El fenómeno se hará presente debido a la condición de alta presión fría, la que traerá temperaturas mínimas de entre -1°C hasta los -4°C.





Aviso por bajas temperaturas en seis regiones

De acuerdo a lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile, las regiones afectadas, y los sectores que se verán afectados por las bajas temperaturas son:

Valparaíso: Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos.

Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos. Metropolitana: Cordillera Costa, Valle y Precordillera.

Cordillera Costa, Valle y Precordillera. O’Higgins: Cordillera Costa, Valle y Precordillera.

Cordillera Costa, Valle y Precordillera. Maule: Cordillera Costa, Valle y Precordillera.

Cordillera Costa, Valle y Precordillera. Ñuble: Cordillera Costa, Valle y Precordillera.

Cordillera Costa, Valle y Precordillera. Biobío: Cordillera Costa, Valle y Precordillera.

Dependiendo del sector, las temperaturas mínimas rondarán entre los -1°C y los -4°C entre este domingo y el lunes de San Pedro y San Pablo.