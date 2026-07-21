Fans de BTS expusieron en sesión del Congreso: Pidieron respuestas al Gobierno y acusaron daño emocional

La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados recibió a representantes de Army Chilensis y Chile Connected To BTS, dos agrupaciones que buscan asegurar la realización de los recitales de la banda en el país.

La tarde de este miércoles, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados recibió a voceras de la comunidad Army en el Congreso, en un nuevo episodio de la trama por la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional.

Las fanáticas de la banda surcoreana, que este domingo actuó en el entretiempo de la final del Mundial 2026, llegaron hasta la sede del Poder Legislativo para expresar sus inquietudes en torno a la accidentada futura visita de la agrupación a nuestro país.

A la cita acudió Camila Gutiérrez, vocera del fans club Armychilensis, Constanza Salas, representante de Chile Connected To BTS, y Jorge Ramírez, presidente de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC).

También estuvo convocada la ministra del Deporte, Natalia Duco, quien excusó su ausencia debido al despliegue en terreno por la emergencia climática que afecta a la zona norte del país. Sin embargo, sí asistió el subsecretario Andrés Otero.

Army pidieron respuestas al Gobierno por BTS

“Estamos frente a un problema de interés público que involucra transparencia institucional, protección de los consumidores, coordinación entre organismos del Estado e impacto económico del país”, advirtió Constanza Salas.

Luego, advirtió el fuerte impacto emocional que el episodio ha tenido entre el fandom: “Muchas encuentran la música un espacio de apoyo emocional”, comenzó explicando, consignó The Clinic.

“Durante estos días hemos visto casos de armys con crisis de angustia, ataques de pánico, crisis de llanto, cuadros de ansiedad, descompensaciones emocionales“, remarcó.

“No afirmamos que un concierto resuelva problemas. Lo que sí afirmamos es que la incertidumbre prolongada, el silencio y la falta de información ha generado un daño emocional importante en miles de fans y eso también merece ser considerado”, agregó.

Adi Sanhueza, otra de las fanáticas, emplazó al Gobierno y pidió respuestas: “Queremos saber qué pasa en esos casos porque no sabemos”, inició su alocución.

“No queremos tratarlos de mentirosos, pero ¿qué pasa cuando salen a la prensa a decir algo y después se contradicen ahora diciendo que no estaba confirmado cuando incluso tenemos los pantallazos del SERNAC que también confirmaban este evento”.

Ministerio del Deporte defendió postura

Andrés Otero, subsecretario de Deporte, defendió la postura del Ejecutivo al reafirmar que “cuando se pregunta si es que estaba el contrato (con la productora) o la autorización del Estadio Nacional para vender las entradas, la respuesta tajante es no“.

“La infraestructura nos obligaba a pedir a la productora una serie de informaciones e informes para ver el impacto sobre el patrimonio deportivo y el plan de recuperación que la productora se tenía que comprometer para recuperar el pasto ante la envergadura de esto”, explicó.

Sin embargo, argumentó que la productora incumplió los plazos al postergar el envío de los antecedentes: “Esos informes llegaron tarde, recién llegaron la semana pasada y están siendo evaluados”.

El balance de las Army tras sesión en el Congreso

Finalmente, desde BTS Daily Chile, una de las cuentas de Army chilenas más populares en X, resumieron los puntos más importantes de la jornada a través de un extenso escrito.

En él, recogieron que la Comisión de Cultura no puede obligar a realizar los conciertos en el Estadio Nacional, mientras que el IND solo evalúa los requisitos técnicos para proteger el recinto.

En esa línea, la Delegación Presidencial autoriza los eventos masivos, aunque una eventual aprobación técnica del IND no garantiza que los shows se realicen ahí, pues depende de la productora.

También mencionaron que en 2025 la productora pidió la fecha bajo confidencialidad y reveló a BTS en enero. Sin embargo, recién la semana pasada entregó la documentación completa sobre la mitigación del césped.

Tampoco existe contrato de arriendo ni autorización formal al 20 de julio. El subsecretario aclaró que vender entradas sin contrato no es ilegal, pero DG Medios debió informarlo a los compradores.

Asimismo, se cuestionó si existía factibilidad de autorización al vender entradas: El IND ofició al SERNAC por el cumplimiento de normas y evalúa dar una respuesta técnica definitiva.

Finalmente, se informó que el evento aportaría unos $2.200 millones al Estado. El diputado Bernales pidió solicitar al Presidente mantener el recinto y criticó la ausencia del Ministerio de las Culturas.