Se tiñó de morado La Moneda: Fans de BTS llegaron al palacio presidencial en protesta por cancelación de conciertos

Con pancartas y consignas, el Army se reunió tras la negativa de la ministra Natalia Ducó y del IND, para la realización de los shows en el Estadio Nacional.

Cientos de fanáticas y fanáticos de BTS llegaron a La Moneda para manifestarse en contra de la cancelación de los conciertos programados para octubre en el Estadio Nacional.

Este jueves el Instituto Nacional de Deportes (IND) confirmó que rechazó la autorización de los tres esperados shows de la banda coreana en el emblemático recinto en Ñuñoa.

Son miles de Army que cuentan con sus entradas para el evento y fueron ellos mismos quienes durante la tarde de este viernes protagonizaron una protesta con pancartas y consignas en el frontis del palacio presidencial.





El encuentro sucedió luego de que la ministra del Deporte, Natalia Ducó, apuntara minutos antes a la productora DG Medios por “no cumplir con los estándares técnicos exigidos para proteger la cancha y la infraestructura”.

“No hubo contrato, reserva ni acto administrativo que autorizara el uso del coliseo central. La venta de entradas fue una decisión comercial adoptada mientras la evaluación técnica seguía en curso”, aseguró la secretaria de Estado.

Pese a que distintos alcaldes de Chile han puesto a disposición los estadios de sus comunas, las opciones que entregó la autoridad para mantener en pie los conciertos de BTS, son el Parque Estadio Nacional y el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Pero para las Army, no es solución suficiente. De modo que, se reunieron esta tarde en las afueras del Estadio Nacional y luego se trasladaron hacia el Palacio de La Moneda para teñirlo del característico morado que representa al grupo coreano.