Shows de BTS en Chile quedan en suspenso: IND no autoriza uso de Estadio Nacional por “criterios técnicos”

La decisión fue comunicada por el organismo a través de una declaración pública, donde explicaron que la medida se adoptó luego de una evaluación técnica y operacional del recinto.

El Instituto Nacional del Deporte (IND) confirmó que no autorizarán el uso del Estadio Nacional para los conciertos de BTS programados para octubre de 2026.

La decisión fue comunicada a través de una declaración pública consignada por The Clinic, donde explicaron que la medida se adoptó luego de una evaluación técnica y operacional del recinto.

“Tras una evaluación técnica y operacional exhaustiva, se resolvió no autorizar la utilización del Coliseo Central para la realización del concierto del grupo BTS en las fechas solicitadas de octubre de 2026 ”, indicó el organismo.

La decisión del IND que pone en suspenso visita de BTS

En el comunicado, señalaron que la decisión responde “exclusivamente a criterios técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°, configuración que representa el mayor nivel de exigencia posible para una superficie de césped natural híbrido como la del Coliseo Central”.

Los informes especializados concluyeron que la cancha sigue siendo apta para competencias deportivas, pero advirtieron sobre los riesgos que implicaría una intervención de gran magnitud.





“Si bien la cancha mantiene las condiciones necesarias para el desarrollo del fútbol profesional y de competencias internacionales, actualmente presenta una menor capacidad de recuperación frente a intervenciones extraordinarias de gran escala”, indicaron.

Asimismo, agregaron que la preocupación radica especialmente en aquellas producciones “que requieren cobertura prolongada de la superficie y cargas concentradas sobre el sector central del campo”.

Compromisos deportivos y Teletón

El IND también fundamentó la medida en la necesidad de resguardar una serie de eventos ya comprometidos para los próximos meses.

Entre ellos mencionaron “un partido oficial de la Selección Chilena masculina programado para noviembre de este año, encuentros del fútbol profesional, la realización de la Teletón 2026 y diversas actividades deportivas de alto rendimiento, formación y participación social contempladas en la programación anual del Instituto Nacional de Deportes”.

Desde la institución advirtieron que “la eventual afectación de los tiempos de recuperación del campo de juego podría comprometer el cumplimiento de estos eventos, así como la homologación internacional exigida para algunos de ellos”.

Pese a la negativa para utilizar el Coliseo Central, el organismo enfatizó que la decisión no representa un rechazo a los espectáculos masivos.

“Esta determinación no constituye un rechazo a la realización de espectáculos masivos, ni a la utilización del recinto para eventos culturales de gran convocatoria, los que forman parte de la vocación multipropósito del Parque y de su vínculo con la ciudadanía”, sostuvieron.

En esa línea, informaron que ya se propuso una alternativa a la producción del grupo surcoreano: el sector de la Explanada Sur o Parque Sur.