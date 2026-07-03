“Le dije que…”: Pato Torres desclasificó la última conversación que tuvo con Fernando Kliche antes de su muerte

“Se fue el mejor tipo que he conocido”, confesó Torres, quien se despidió de Kliche hace dos días, puesto que su círculo cercano eran los únicos que sabían sobre el cáncer que padecía.

Este viernes a los 71 años murió el destacado actor Fernando Kliche, quien fue diagnosticado hace dos meses con cáncer de páncreas, el cual ya se había ramificado.

Al respecto, su amigo, Pato Torres, con quien trabajó en “Teatro en Chilevisión”, desclasificó la última conversación que tuvo con Kliché antes de morir.





“Le dije que nos encontraríamos de nuevo”

Su círculo cercano eran los únicos que sabían sobre la enfermedad de Fernando, por lo que el pasado miércoles, Torres tuvo la oportunidad de visitarlo y despedirse.

“Estoy muy triste porque se fue mi compadre, mi hermano”, señaló Torres en conversación con LUN.

En esa misma línea, admitió: “Me cuesta mucho hablar ahora. Fernando estaba muy enfermo y débil. Ahora está descansando”.

Respecto de su despedida, Pato confesó: “Nos abrazamos, lloramos y nos dimos solo cariño en esta despedida. Le dije que nos encontraríamos de nuevo”.

“Millones de recuerdos: la confianza que nos teníamos, las cosas que compartimos. Fueron 40 años de amistad. Se fue el mejor tipo que he conocido”, comentó el actor.

Por su parte, Esperanza Silva, presidenta de Chileactores, también tuvo la oportunidad de visitar a Fernando: “Él estaba consciente y tuvimos una conversación muy profunda”.

“Fernando era muy culto, siempre andaba con un libro bajo el brazo”, concluyó.