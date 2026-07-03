“Tuve un affaire con su exmarido”: La confesión de Nidyan Fabregat sobre el matrimonio de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia

La modelo española fue invitada al matrimonio de Daniela Aránguiz con Jorge Valdivia y reveló: “Yo iba al baño y él se iba detrás mío el día del matrimonio, si él no se quería casar con ella”.

Este viernes, Nidyan Fabregat arremetió contra Daniela Aránguiz y reveló que mantuvo un affaire con Jorge Valdivia.

La modelo española aseguró que los hechos ocurrieron en 2010 y que en ese entonces, Valdivia le mostró papeles de divorcio, a pesar de que él y Daniela concretaron su separación legal en 2022.





“Tuve un affaire con su exmarido”

En los últimos días, Daniela criticó el embarazo de Nidyan Fabregat y esta última contestó recordando la demanda por violación en contra de Jorge Valdivia y nombró a los hijos de Aránguiz.

Es por ello que la panelista acusó: “Tenga prueba y argumento o, si no, que vaya juntando platita para la demanda que le voy a poner ¿Qué más puedo decir? Es super inferior a mí”, en el programa Sígueme.

Al respecto, este viernes en Zona de Estrellas, Fabregat confesó: “Tuve un affaire con su exmarido, yo con Jorge”, haciendo alusión a que esta sería la razón por la cual Aránguiz la critica.

En esa misma línea, agregó: “Si él estuvo buscándome durante años, yo de hecho estuve hasta en su boda (con Daniela), imagínate”.

Respecto de ese día, Nidyan confesó: “Yo ahí al tiro le paré, le dije: ‘¡Ey! Estás muy borracho’, porque yo iba al baño y él se iba detrás mío el día del matrimonio si él no se quería casar con ella”.

Fabregat hizo hincapié en que dicho affaire se concretó años después, en 2010, cuando aseguró que Jorge le mostró papeles de divorcio, a pesar de que él y Daniela concretaron esa acción legal en 2022.

“Él a mí me mostró los papeles del divorcio; si no, ni de c… hubiera estado con él (…) Me mandaba cosas a la casa, me mandaba flores”, indicó.

Finalmente, respecto de Daniela Aránguiz, Nidyan concluyó: “Es una hipócrita”.