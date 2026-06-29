Nidyan Fabregat anuncia embarazo y responde a críticas: “Tenemos derecho a volver a empezar”

La española mostró una serie de fotografías de su avanzado embarazo y un extenso texto respondiéndole a sus “haters”.

Nidyan Fabregat anunció a través de sus redes sociales que se convertirá en madre por segunda vez, noticia que acompañó de imágenes mostrando su vientre ya abultado.

Sin embargo, la noticia generó diferentes reacciones entre los usuarios de internet, ya que hace solo un par de meses denunció a su expareja por Violencia Intrafamiliar (VIF) con un video en que pedía ayuda y mostraba a su hija mayor durmiendo en el suelo.

El nuevo embarazo de Nidyan y las críticas tras el anuncio

“Una bebé siempre es una bendición, estoy feliz con mi pequeña. Ahora tenemos su casita y está feliz, y yo más. Ahora se viene otra bendición, estoy feliz aquí con mi pequeña“, escribió la española en sus historias de Instagram, mostrando por primera vez su cuerpo embarazado.

Asimismo, en otra imagen comentó, dando cuenta el avanzado estado de su embarazo: “Mi motivación son mis bebés“.





Una hora después del anuncio, la modelo compartió un extenso mensaje a quienes la criticaron, el cual fue titulado “información importante para mis haters” y donde dio cinco puntos clave.

Según explicó, hoy en día tiene “un hogar hermoso junto a mi hija. No nos falta nada: ella tiene su propia habitación y yo la mía. Sé que ese tema les preocupa bastante”.

Respecto al dinero que le reunieron sus seguidores ($500 mil), indicó que fueron usados para costear gastos propios y de su hija, y para pagarle a la amiga que las aceptó en su casa tras dejar el departamento de su expareja.

Por otro lado, detalló que ahora está trabajando con una plataforma propia de contenido para adultos y pronto lanzará un e-commerce, lo que le permite vivir tranquila.

“Todos tenemos derecho a volver a empezar, nadie tiene una vida perfecta. Cometí errores, como cualquier ser humano, pero aprendí de ellos. Hoy soy feliz, estoy construyendo un futuro junto a mi hija Mía y esperando con mucho amor al bebé que viene en camino“, cerró.

Revisa aquí las historias de Instagram de Nidyan: