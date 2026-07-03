El ministro de Hacienda confirmó que la próxima semana se volverá a producir una baja en los precios de los combustibles.

Este viernes, Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, volvió a señalar que el precio de las bencinas volverá a bajar. Según indicó la autoridad, esto se verá reflejado en el próximo informe de la Enap.

“Prometimos que cuando la guerra terminase, los precios iban a tener que volver y caer conforme van cayendo los precios internacionales… Esperamos hacer ajustes en el orden, similares, parecidos al orden de $100 por litro la próxima semana”, manifestó.





En esta misma línea, Quiroz agregó: “La semana que viene vamos a tener, espero, muy buenas novedades en términos de baja de precio”.