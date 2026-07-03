“¿Las gasolinas han caído de precio en el mundo? Sí. ¿Van a bajar en Chile? Sí, van a bajar en números parecidos a $100. Ahora, es más que eso o mucho más que eso, va a depender de cómo se vaya reponiendo la capacidad de refinación del mundo y que permita que la gasolina también baje”, concluyó Quiroz.
Ministro Quiroz e inminente baja en las bencinas: “Espero muy buenas novedades”
El ministro de Hacienda confirmó que la próxima semana se volverá a producir una baja en los precios de los combustibles.
Este viernes, Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, volvió a señalar que el precio de las bencinas volverá a bajar. Según indicó la autoridad, esto se verá reflejado en el próximo informe de la Enap.
“Prometimos que cuando la guerra terminase, los precios iban a tener que volver y caer conforme van cayendo los precios internacionales… Esperamos hacer ajustes en el orden, similares, parecidos al orden de $100 por litro la próxima semana”, manifestó.
En esta misma línea, Quiroz agregó: “La semana que viene vamos a tener, espero, muy buenas novedades en términos de baja de precio”.