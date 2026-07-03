“¿Las gasolinas han caído de precio en el mundo? Sí. ¿Van a bajar en Chile? Sí, van a bajar en números parecidos a $100. Ahora, es más que eso o mucho más que eso, va a depender de cómo se vaya reponiendo la capacidad de refinación del mundo y que permita que la gasolina también baje”, concluyó Quiroz.