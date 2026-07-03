Se casó Taylor Swift: Esto es lo que se sabe de la ceremonia y los invitados en el Madison Square Garden

La esperada boda entre la cantante pop y el deportista Travis Kelce finalmente ocurrió este viernes en Nueva York con cientos de invitados.

Se casó Taylor Swift y más de mil invitados se esperaba que llegaran este viernes al Madison Square Garden en Nueva York, donde se realizó la ceremonia de matrimonio.

El recinto que alberga los partidos que disputan como locales los Knicks y los Rangers, de las ligas de básquetbol y hockey, fue testigo de la unión entre la cantante y Travis Kelce.

La ícono pop anunció su compromiso con el profesional de fútbol americano el 26 de agosto de 2025. Desde entonces, la boda fue uno de los eventos más esperados.





Durante esta semana, comenzaron los preparativos en el arena de Nueva York, que abrió sus puertas a celebridades y seres queridos de la pareja durante la tarde de este viernes.

Algunos de los invitados que fueron vistos por las calles de la Gran Manzana son:

Gigi Hadid

Bradley Cooper

Ed Sheeran

Camila Cabello

Zoe Kravitz

Ethan Hawke

Jason Sudeikis

Jimmy Faloon

Fergie

Karlie Kloss

Además, el actor Adam Sandler tuvo una especial participación en la ceremonia, debido a que ofició el matrimonio entre Taylor Swift y Travis Kelce.

Revisa los invitados que llegaron a la boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden