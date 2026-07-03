VIRAL | “He llorado mucho”: Niña pide ayuda para encontrar a su gatito de peluche perdido en Malalcahuello

A pesar de que el registro cuenta con casi 80 mil “me gusta”, ninguna persona ha podido entregar un dato certero sobre el paradero del gatito.

Hace unos días se viralizó un registro en TikTok donde una pequeña niña pide ayuda para encontrar a su gatito de peluche en Malalcahuello, región de la Araucanía.

El video fue publicado en la cuenta de Catalina Garcés (@catagarcesf) y a pesar de haber sido publicado el miércoles pasado, todavía no existe un dato certero sobre el paradero del gatito.





Niña pide ayuda en TikTok para encontrar a su gatito

“Se me perdió mi gatito en la nieve, vengo de Coronel y yo he llorado mucho por mi gatito y se me perdió en la nieve y yo siempre he dormido con mi gatito”, comenzó diciendo la niña.

Además, en el registro mostró una fotografía donde aparece el peluche de color blanco que cuenta con una capa con gorro del mismo color y la inscripción “Boo” en el pecho.

“También he paseado con mi gatito a muchos lados y con otro gatito también he paseado (…) Extraño mucho a mi gatito y necesito que me ayuden a encontrarlo, gracias”, agregó la pequeña.

En el video se agregan datos adicionales, como que el extravío ocurrió en la villa Malalcahuello, pero su ingreso es por Lonquimay.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de junio, frente al estacionamiento para ingresar a Laguna Espejo: “Desde ese día lo he extrañado muchísimo”, confiesa la niña.

“Aunque estoy lejos, haré todo lo posible por encontrarlo. Tiene un enorme valor sentimental para mí y significaría mucho poder recuperarlo”, comentó.

La publicación cuenta con 580.000 reproducciones, 80.100 “me gusta” y 1.737 comentarios, pero hasta el momento no ha podido ser recuperado, por lo que su familia hace un llamado para que se comuniquen a través de TikTok si alguien lo ha visto o lo encontraron.

Revisa el video acá: