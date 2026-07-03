“Es muy triste que se vaya”: Niño lloró eliminación de Luka Modrić ante Portugal en el Mundial y se hizo viral

Un emotivo momento entre una madre y su hijo tras el duelo por los 16avos de la Copa del Mundo 2026, tuvo una gran recepción por los usuarios de Tiktok.

Miles de likes y cientos de comentarios recibió un tierno momento entre una madre y su hijo, luego de ver el partido de Portugal contra Croacia en el Mundial 2026.

En el video, la mujer graba al niño mientras él se lamenta por la eliminación del torneo internacional del futbolista de 40 años, Luka Modrić.

Con lágrimas en sus ojos, el pequeño le preguntó a su madre: “¿Sabes qué? Lukita Modrić se fue del fútbol. Es muy triste que se vaya, ¿cierto?”.

En esa línea, el niño explicó que en el encuentro, “Portugal tuvo dos y donde juega Lukita Modrić uno, por eso se fue del fútbol. Y él es bueno“.





Efectivamente, el duelo por los 16avos con Portugal fue la última participación del mediocampista en una Copa del Mundo, por lo que se especula su retiro definitivo.

Tras la emotiva reacción del niño, se escucha en el video que la mujer comenzó a llorar con él. Por ello, él le pregunta a su madre:

-¿Por qué estás triste?

-Porque tú estás triste

Este momento tuvo una gran recepción por los usuarios de Tiktok, quienes incluso pidieron una “campaña para que conozca a Lukita Modric” y comentaron: “háganle llegar este video”.

Revisa el video del niño que lloró la eliminación de Luka Modrić acá