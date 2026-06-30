“Puros mandriles”: Princesa Alba respondió a desubicados comentarios en viral video haciendo gimnasia
La cantante superó las 2,5 millones de reproducciones en TikTok con un registro que grabó mientras entrenaba. Sin embargo, las reacciones desataron su molestia e incomodidad.
La cantante Princesa Alba fue hasta sus historias de Instagram para expresar su incomodidad en torno a los comentarios que recibió en un video que publicó y se hizo viral en TikTok.
La finalista de la primera temporada de Fiebre de Baile hizo directa alusión a un registro en el que aparece en su faceta como gimnasta practicando unas complejas piruetas en un centro de entrenamiento.
Tuvo gran alcance y en apenas tres días superó las 2,5 millones de reproducciones.
Sin embargo, una gran parte de los comentarios fueron de índole sexual, lo que desató la molestia de la artista.
“Recién leyendo los comentarios de un TikTok muy inocente que subí sobre gimnasia y se hizo viral porque llegaron puros mandriles“, escribió este lunes en la plataforma.
Usuarios expresaron su preocupación
Luego de hacer público su reclamo, varios fanáticos de Princesa Alba acudieron a la misma red social para expresar su apoyo y también su preocupación, además de manifestar sus reparos por los desubicados comentarios.
“Qué asco los comentarios”, “Qué asco los comentarios, ¿Trini, estás bien?” y “Qué son esos comentarios, Dios” fueron algunas de las reacciones en el post.
Mira las historias a continuación:
El comentado video en TikTok de Princesa Alba
@princesa.alba Respuesta a @FP PRINCESA ALBA ♬ Sakura-lined street – KCNX