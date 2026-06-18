Su “wow moment” más personal: Princesa Alba estrena “Ella y Yo” con video inspirado en divas del pop

La canción marca una nueva etapa en la carrera de la artista chilena, quien vuelve a apostar por una música bailable. “Todo el disco es muy pop, es una bandera que elegí izar”, afirmó.

Princesa Alba presentó este jueves Ella y Yo, su nuevo sencillo y uno de los adelantos más importantes de su próximo álbum de estudio.

La canción marca una nueva etapa en la carrera de la artista chilena, quien apuesta por una propuesta de pop electrónico cargada de emociones y reflexiones personales.

El tema aborda las contradicciones internas y las distintas versiones de una misma persona, explorando la tensión entre la figura pública de la cantante y su mundo más íntimo.

“Hay una frase muy bonita que dice ‘mientras yo ya no duermo, ella sale a bailar’; es el reflejo de mí trabajando y performeando en contraste con mi versión interna. La canción relata esa típica frase de ‘no tengo por qué estar de acuerdo conmigo misma’, algo que nos pasa a todos, ya sea Trini versus Trini o Princesa versus Princesa”, comentó.





Así será el nuevo disco de Princesa Alba

Con este lanzamiento, la exparticipante de Fiebre de Baile también reafirma su compromiso con el pop en un panorama musical dominado por otros géneros. Para ella, Ella y Yo forma parte de una declaración artística más amplia que atravesará todo su próximo trabajo discográfico.

“Todo este disco es muy pop. Es una bandera que elegí izar porque, en una industria que quizás está muy llena de reggaetón o música urbana, es bonito poder representar a mi bando, que es el pop”, adelantó la artista.

Asimismo, recalcó que quiere “seguir haciendo cosas bailables y, al mismo tiempo, rendirle un homenaje a todas las queens que me encantan: desde Britney, Lady Gaga y Madonna, hasta Kylie Minogue y Carly Rae Jepsen”.

La nueva canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Además, su videoclip oficial, dirigido por Bernardo Quesney y producido por EQUECO, fue estrenado en YouTube.