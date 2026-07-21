SII amplía beneficio a la Región Metropolitana: Todas las comunas con prórroga para el pago de impuestos
Contribuyentes de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Metropolitana, Maule, La Araucanía, Biobío y Los Ríos tendrán tres meses más de plazo para declarar y pagar sus impuestos.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que 20 nuevas comunas se sumaron a prórroga para realizar la declaración de impuestos, cuyo plazo original vencía este lunes 20 de julio, a raíz de la emergencia por el sistema frontal.
La medida fue anunciada en conjunto con el Ministerio de Hacienda y la Tesorería General de la República (TGR), como una medidas de alivio tributario a personas y empresas perjudicadas por las intensas lluvias que afectaron a distintas regiones del país.
La iniciativa tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes que, debido a la emergencia y a los daños ocasionados por el sistema frontal, no han podido realizar sus trámites dentro de los plazos establecidos.
Inicialmente el beneficio se aplicó para 29 comunas de nueve regiones a lo largo del país y ahora se sumaron 20 más en las mismas zonas afectadas.
Las comunas que acceden al beneficio del SII
Región de Atacama
- Alto del Carmen
- Tierra Amarilla
- Vallenar
- Freirina
- Huasco
Región de Coquimbo
- Coquimbo
- Canela
- Illapel
- Los Vilos
- Salamanca
- Andacollo
- La Higuera
- La Serena
- Paihuano
- Vicuña
- Combarbalá
- Monte Patria
- Ovalle
- Punitaqui
- Río Hurtado
Región de Valparaíso
- Limache
- Quillota
- Algarrobo
- El Quisco
- El Tabo
- Navidad
- Panquehue
- Santa María
- Quilpué
- Villa Alemana
- Concón
- Quintero
Región de O’Higgins
- Pichilemu
- Rengo
Región del Maule
- Cauquenes
- Chanco
- Pelluhue
- Parral
- Curepto
Región del Biobío
- Arauco
- Lota
- Penco
- Tomé
- Curanilahue
Región de La Araucanía
- Cunco
- Curacautín
- Pucón
Región de Los Ríos
- Corral
Región Metropolitana
- María Pinto
¿Cuándo vence el plazo?
Hasta cuándo se extiende el plazo
Los contribuyentes de las comunas más afectadas por el sistema frontal tendrán un plazo adicional de tres meses para declarar y/o pagar sus obligaciones tributarias mensuales correspondientes a los Formularios 29 y 50.
De esta forma, quienes pertenezcan a las zonas incluidas en el beneficio podrán presentar y pagar sus impuestos mensuales hasta el 30 de octubre, sin la aplicación de multas ni intereses por el retraso.