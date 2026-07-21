Contribuyentes de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Metropolitana, Maule, La Araucanía, Biobío y Los Ríos tendrán tres meses más de plazo para declarar y pagar sus impuestos.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que 20 nuevas comunas se sumaron a prórroga para realizar la declaración de impuestos, cuyo plazo original vencía este lunes 20 de julio, a raíz de la emergencia por el sistema frontal.

La medida fue anunciada en conjunto con el Ministerio de Hacienda y la Tesorería General de la República (TGR), como una medidas de alivio tributario a personas y empresas perjudicadas por las intensas lluvias que afectaron a distintas regiones del país.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes que, debido a la emergencia y a los daños ocasionados por el sistema frontal, no han podido realizar sus trámites dentro de los plazos establecidos.





Inicialmente el beneficio se aplicó para 29 comunas de nueve regiones a lo largo del país y ahora se sumaron 20 más en las mismas zonas afectadas.

Las comunas que acceden al beneficio del SII

Región de Atacama

Alto del Carmen

Tierra Amarilla

Vallenar

Freirina

Huasco

Región de Coquimbo

Coquimbo

Canela

Illapel

Los Vilos

Salamanca

Andacollo

La Higuera

La Serena

Paihuano

Vicuña

Combarbalá

Monte Patria

Ovalle

Punitaqui

Río Hurtado

Región de Valparaíso

Limache

Quillota

Algarrobo

El Quisco

El Tabo

Navidad

Panquehue

Santa María

Quilpué

Villa Alemana

Concón

Quintero

Región de O’Higgins

Pichilemu

Rengo

Región del Maule

Cauquenes

Chanco

Pelluhue

Parral

Curepto

Región del Biobío

Arauco

Lota

Penco

Tomé

Curanilahue

Región de La Araucanía

Cunco

Curacautín

Pucón

Región de Los Ríos

Corral

Región Metropolitana

María Pinto

¿Cuándo vence el plazo?

Hasta cuándo se extiende el plazo

Los contribuyentes de las comunas más afectadas por el sistema frontal tendrán un plazo adicional de tres meses para declarar y/o pagar sus obligaciones tributarias mensuales correspondientes a los Formularios 29 y 50.