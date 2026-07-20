Postergan el pago de impuestos por sistema frontal: Hasta cuándo y quiénes pueden acceder al beneficio

Contribuyentes de las nueve regiones más afectadas del país por las lluvias podrán acceder a la prórroga que entregó el SII para todos aquellos que no hayan podido cumplir con sus obligaciones tributarias.

Contribuyentes de comunas afectadas por el sistema frontal recibieron una extensión para la declaración de impuesto que vence este lunes 20 de julio.

El Servicio de Impuestos Internos (SII), en coordinación con el Ministerio de Hacienda y la Tesorería General de la República (TGR), anunció una serie de medidas de alivio tributario para apoyar a las personas y empresas afectadas por el sistema frontal que impactó a diversas regiones del país.

La medida busca entregar apoyo a quienes, debido a la emergencia y los daños provocados por las lluvias, no han podido cumplir con sus obligaciones tributarias dentro de los plazos establecidos por la ley.





Con esto, contribuyentes de los lugares más afectador podrán declarar y/o pagar sus obligaciones tributarias mensuales (Formularios 29 y 50), en un plazo de tres meses .

En la misma línea destacan que “se condonarán los intereses y multas a los contribuyentes que no puedan pagar sus obligaciones tributarias en el plazo legal, debido a la grave situación que enfrentan”.

Hasta cuándo se extiende el plazo

Según lo dispuesto por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en coordinación con el Ministerio de Hacienda y con la Tesorería General de la República (TGR), los contribuyentes de las comunas más afectadas podrán extender el plazo del pago de sus impuestos.

La medida aplicará para las zonas más damnificadas por el sistema frontal, cuyos contribuyentes podrán declarar y pagar sus impuestos mensuales hasta el 30 de octubre sin multas ni intereses

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El beneficio se aplicará para 29 comunas de nueve regiones a lo largo del país, que han sido las más afectadas por el sistema frontal de los últimos días.

Las comunas beneficiadas son:

Región de Atacama

Alto del Carmen

Tierra Amarilla

Vallenar

Freirina

Huasco

Región de Coquimbo

Vicuña

Ovalle

Combarbalá

Illapel

Salamanca

Andacollo

Región de Valparaíso

Limache

Quintero

Concón

Quilpué

Región Metropolitana

María Pinto

Región de O’Higgins

Rengo

Pichilemu

Región del Maule

Cauquenes

Parral

Región del Biobío

Penco

Arauco

Curanilahue

Tomé

Lota

Región de La Araucanía

Pucón

Cunco

Curacautín

Región de Los Ríos