Diputada Schneider por proyecto de Ley de Reconstrucción de Kast: “Nos quiere pasar gato por liebre”

La parlamentaria criticó este jueves la iniciativa impulsada por el presidente José Antonio Kast. “Un gobierno completamente desconectado de la ciudadanía”, opinó.

El presidente José Antonio Kast presentó el proyecto de ley Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social este miércoles durante su primera Cadena Nacional.

El mandatario anunció que los próximos días enviará al Congreso la iniciativa. Esta contiene más de cuarenta medidas organizadas en torno a los siguientes cinco ejes:

Competitividad tributaria

Fortalecimiento del empleo formal

Facilitación regulatoria para el Servicio de Evaluación Ambiental

Certeza jurídica y regulatoria

Contención del gasto público

Diputada Schneider rechaza proyecto de Plan de Reconstrucción

La diputada del Frente Amplio (FA), Emilia Schneider, se refirió a él este jueves: “Kast anunció algo que ya conocíamos, un proyecto de ley que nos quiere pasar gato por liebre, aprovecharse las necesidades urgentes de los chilenos y chilenas, del dolor de miles de familias”.

“Para pasar una reforma tributaria encubierta que beneficia a los más ricos de este país y a las grandes empresas mientras se le carga la mochila a la clase media”, añadió.





Así la parlamentaria expuso su rechazo de la iniciativa: “No lo podemos permitir porque no es el camino para el desarrollo, ni para el crecimiento, ni para el empleo. Muy por el contrario, la literatura lo ha desechado. Esto da cuenta de un gobierno completamente desconectado de la ciudadanía“.

“Porque mientras a la gente le sube el costo de la vida por las malas decisiones de este gobierno, ellos eligen privilegiar en su reforma al 1% más rico del país“, planteó.

Plan de Reconstrucción en debate

Respecto al debate del proyecto de ley del plan de Reconstrucción declaró que “no descartamos el diálogo. Llamamos al gobierno a dialogar, porque este gobierno no ha querido con nadie. No con quienes piensan distinto. Ni siquiera puede ordenar a sus propias filas”.

“Ayer como Frente Amplio le dejamos una carta al ministro García Ruminot solicitando dialogar sobre esto”, reveló. “Porque nos preocupa el bolsillo de la familia. De la clase media. De quienes menos tienen y que van a enfrentar esta situación viviendo un momento muy duro con el alza de las bencinas”.