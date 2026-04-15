Pdte. Kast anuncia cambios en contribuciones e IVA a viviendas nuevas: Estas son las medidas para los hogares

Las iniciativas se enmarcan en el proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico” y contemplan exención temporal de IVA para la venta de viviendas nuevas y eliminación de contribuciones para la primera vivienda de mayores de 65 años.

El presidente José Antonio Kast anunció nuevas medidas para los hogares en el marco de su primera cadena nacional.

El mandatario presentó los detalles del proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico“.

En ese contexto adelantó cambios en materia habitacional como exención de IVA a la venta de viviendas nuevas y la eliminación de contribuciones mayores de 65 años.





Nuevas medidas para los hogares anunciadas por Kast

Exención transitoria y voluntaria de IVA en la venta de viviendas nuevas por 12 meses

La propuesta contempla una exención temporal de IVA para la venta de viviendas nuevas – que cuenten con recepción parcial o definitiva al momento de publicarse la ley-, por un período de 12 meses (contados desde el primer día hábil del mes siguiente a su publicación).

Este beneficio también se extenderá a bodegas y estacionamientos cuando sean vendidos en el mismo acto junto a la vivienda.

Según estimaciones del Gobierno esta iniciativa permitiría impulsar la venta del stock actual de cerca de 100.000 viviendas nuevas.

Eliminación de contribuciones para la primera vivienda de mayores de 65 años

El proyecto que ingresará el Ejecutivo al Congreso establece una exención del impuesto territorial para propietarios mayores de 65 años, aplicable a su vivienda principal, es decir, aquella destinada preferentemente a la habitación y que constituya la residencia habitual del contribuyente.

Con esta medida el propietario podrá acceder a esta exención únicamente por una vivienda en todo el territorio nacional, debiendo declarar cuál corresponde a su residencia principal si posee dos o más inmuebles.