Según muestra el registro de una cámara de seguridad, las dos víctimas fueron alcanzadas cuando el camión avanzaba mediante una maniobra de retroceso. El conductor habría sido detenido.

Dos mujeres fueron atropelladas por un camión de valores en un estacionamiento en la comuna de Pucón, en la región de La Araucanía.

La impactante escena fue registrada por una cámara de seguridad y el video comenzó a circular en horas de esta tarde en redes sociales.

En él se aprecia cómo las víctimas fueron alcanzadas durante varios segundos por un camión de la empresa Prosegur que estaba en marcha hacia atrás.





Tras el primer impacto, el vehículo no se detuvo y continuó su marcha, pasando por sobre las piernas de ambas mujeres, quienes quedaron totalmente inmóviles.

Según informó Araucanía Diario, una de las víctimas sufrió lesiones de extrema gravedad al quedar con fracturas expuestas, esto, luego que una de las ruedas aplastara sus extremidades inferiores.

El mismo medio informó que el conductor del camión fue detenido por instrucción de la Fiscalía de Primeras Diligencias