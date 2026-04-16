Revisa acá dónde encontrar la bencina más barata en la Región Metropolitana

Con apenas un par de clics podrás conocer en tiempo real los precios más bajos en distintas empresas distribuidoras de combustibles.

Una página web informa en tiempo real los precios de las distintas empresas distribuidoras de combustibles tanto en la Región Metropolitana como en todo el país.

Con esta herramienta podrás encontrar la gasolinera más barata de su sector, junto con información adicional como horarios de atención, medios de pago y servicios disponibles.

¿Cómo conocer el precio de cada bencinera?

Para comparar valores en las bencineras puedes revisar el mapa de Bencina en Línea que está disponible en un sitio web administrado por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Una vez en la página, tendrás que acercar el mapa hasta el sector o comuna de la Región Metropolitana que te interese y luego seleccionar la estación de servicio que quieras revisar.

También puedes utilizar el buscador haciendo click en la imagen a continuación:

Así variaron esta semana los precios de los combustibles

La tarde del miércoles, ENAP confirmó que el precio de la gasolina subirá más de 20 pesos por litro a partir de hoy jueves. Esto, a tres semanas de la mega alza en el precio de los combustibles que anunció el Gobierno.