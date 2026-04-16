“Así me gusta a mí, sin filtro”: Kramer imita a Mara Sedini y recrea polémico momento en TV

A través de Instagram, el comediante publicó su segunda parodia a la vocera de Gobierno, desatando una ola de reacciones. En esta ocasión, recordó un tenso momento de la autoridad cuando era panelista del programa Sin Filtros.

Stefan Kramer nuevamente desató risas en redes sociales, esta vez con una nueva imitación de la vocera de Gobierno, Mara Sedini.

A través de Instagram, el comediante publicó su segunda parodia a la ministra de la Segegob, quien ha sido cuestionada por su desempeño como portavoz de La Moneda.

“Me siento feliz, contenta. Pueden criticarme, pueden decirme todas las cosas que quieran decirme, pero no van a poder contra mí“, dice Kramer en medio del video.





Kramer y su nueva imitación de Mara Sedini

Luego, el humorista recordó la etapa en que la secretaria de Estado fue panelista del programa Sin Filtros, donde protagonizó acaloradas discusiones. “¿Y por qué no te quedai’ callada? ¿Quién ch… te crees? Así me gusta estar a mí, sin filtro”, parodió Kramer.

“¡Qué ch… estoy haciendo en la vocería, hue…! Esto es lo mío”, agregó.

En las últimas semanas, Stefan Kramer ha sorprendido con nuevas imitaciones a figuras de la contingencia, entre ellas autoridades del actual gobierno como el presidente José Antonio Kast y los ministros Jorge Quiroz y Mara Sedini.

Revisa la imitación acá: