Proyecto “Escuelas Protegidas” avanza en el Congreso: Medidas reforzarán seguridad en establecimientos

Según destacó la ministra de Educación, María Paz Arzola, el proyecto busca entregar facultades a los establecimientos para que puedan hacer frente a hechos de violencia que ocurran en el contexto educacional.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a Sala el proyecto de “Escuelas Protegidas“

Se espera que la iniciativa sea discutida en el pleno el próximo lunes, considerando los hechos de violencia registrados en establecimientos educacionales durante las últimas semanas.

“Entrega nuevas facultades para que los establecimientos escolares puedan hacer frente y evitar hechos de violencia y también delitos al interior de los recintos. La entrega de facultades está sujeta a la reglamentación en sus propios reglamentos internos”, señaló la ministra de Educación, María Paz Arzola.





La secretaria de Estado apuntó a que “este es un proyecto de ley que es cuidadoso con no generar una sobrecarga administrativa, que es un problema que hoy del que hoy día adolece el sistema escolar y los equipos escolares”.

El proyecto de ley busca prevenir casos de violencia al interior de los centros educativos, entregando más facultades profesores y administradores de recintos educacionales.

Dentro de las medidas se contempla la revisar mochilas, prohibición de capuchas y accesorios que permitan la identificación del estudiante e incorporar como agravante de responsabilidad cometer un delito en establecimientos educacionales.