Isidora Uribe, ex embajadora de Teletón, fue reconocida con importante premio por su aporte a la inclusión

La joven que se hizo conocida en la campaña solidaria de 2011 fue distinguida con el galardón “Four Freedoms Awards” por su aporte y compromiso a la inclusión de personas con discapacidad.

Isidora Uribe Silva, exembajadora de la Teletón, recibió este jueves un importante reconocimiento internacional por su aporte a la inclusión de personas con discapacidad.

La estudiante de Derecho de 21 años fue galardonada con el premio “Libertad frente a la necesidad”, entregado por la Fundación Roosevelt, en Middelburg, Países Bajos.

La joven fue una de las personas distinguidas este año con el “Four Freedoms Awards” que instauró Eleanor Roosevelt en 1950, por debido a su compromiso con la inclusión social y su labor en favor de los derechos de las personas con discapacidad.

Su nominación destacó su experiencia personal, la creación de la organización “Encuentra tu lugar” y del concepto de “Agente Inclusivo”, que busca que las personas se comprometan -desde sus diferentes espacios- a identificar barreras, generar conciencia y promover cambios que permitan construir entornos más accesibles y respetuosos de la diversidad.





“La extraordinaria determinación y la inquebrantable pasión de Isidora Uribe Silva son una fuente de inspiración para muchos. A través de su trabajo como conferencista internacional y de su exitosa comunidad digital, entrega una voz poderosa a las personas con discapacidad, en Chile y más allá”, destacaron desde la organización.

En su discurso la joven recordó que “cuando tenía 12 años sufrí de bullying y la escuela donde estudiaba me excluyó. Pero fui una de las afortunadas, porque tengo dos padres que estuvieron conmigo y desafiaron el sistema para defender mi educación”.

“Ya no podemos esperar más por los cambios. Si tenemos la posibilidad, debemos hacerlo juntos. Porque un mundo donde una persona con una diferencia es excluida, no es un mundo libre”, agregó en su alocución que tuvo al auditorio completo poniéndose de pie.

En 2022 la joven activista fue nombrada una de las 17 Jóvenes Líderes para los Objetivos de Desarrollo Sostenible por las Naciones Unidas y también participó como integrante del Comité de Movilización Adolescente de Generación Igualdad y su rol como miembro de la Red Internacional de 100 Líderes de ONU Mujeres.

Su experiencia en Teletón

Isidora Uribe ingresó a Teletón a los ocho meses de vida por una diplejía espástica, parálisis cerebral que causa rigidez muscular y espasticidad principalmente en las piernas y a los a los seis fue embajadora de la campaña de la Teletón del 2011.

Desde el instituto destacaron el premio y su trabajo con la ONU por poner en la conversación los derechos de las personas con discapacidad.

“Es un orgullo ver hasta dónde ha llegado Isidora. Sentimos una alegría enorme por ella, porque este es un premio merecido y que finalmente da cuenta de una trayectoria destacada de una persona que fue parte de Teletón, pero que más allá de nuestras paredes voló con alas propias y ha colocado el nombre de la inclusión en los más altos niveles”, destacó Bruno Camaggi, director médico nacional de Teletón.