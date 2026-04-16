La vocera salió al paso de su cuestionada intervención durante el miércoles, tras la declaración del jefe de Servicio de Hidrografía Naval de Argentina por el la zona del extremo sur del país.

La ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, aseguró que no saber lo que le habían preguntado al ser consultada por la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes, tras los polémicos dichos del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina.

La secretaria de Estado reconoció en Radio Pauta que no había escuchado bien la pregunta, ya que “ayer me venía bajando de la Esmeralda, había estado toda la mañana con el presidente, llegué a almorzar y tener que hacerme cargo de una declaración de un almirante argentino…”.

“Lo responsable es siempre es decir ‘tenemos nuestros tratados y se respetan’. Lo responsable es dar la respuesta institucional y si hay algún cambio tiene que ser la cartera responsable de algún tipo de discusión o diálogo”, agregó.





Por otra parte, descartó alguna equivocación en su reacción y señaló que “lo importante es analizar la situaciones como corresponde y ahí no hubo ningún error, creo que se exagera“.

Sobre la soberanía del estrecho, Sedini recalcó que “es chileno, por su puesto que es chileno y no hay discusión al respecto. Lo que pasa es que yo no sabía de qué me estaban realmente preguntando, entonces hay que ser responsables”

Polémica por soberanía del Estrecho de Magallanes

Todo inició con las polémicas declaraciones sobre el contraalmirante Hernán Montero, jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina en un podcast de YouTube llamado Oid Mortales.

“El Estrecho de Magallanes si bien es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos… tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca”, afirmó.

Tras viralizarse las declaraciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, ratificó la soberanía chilena.