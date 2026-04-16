¡Después de 20 años! Mariana Derderián desempolvó clásico vestido de Floribella y se llenó de elogios
La actriz desató una ola de comentarios tras reencontrarse con uno de los atuendos que utilizó en la teleserie. Colegas como Cristián Arriagada, Luz Valdivieso y Fernanda Urrejola también reaccionaron.
La actriz Mariana Derderián desató una ola de reacciones tras reencontrarse con un vestido que usó para la teleserie Floribella.
A 20 años de interpretar a Florencia González, Derderián “desempolvó” el atuendo de su recordado personaje.
“Es el vestido original”, dijo en un video publicado a través de Instagram. “Me entró el vestido de Floribella, no puedo creerlo”, agregó.
Elenco de Floribella reaccionó a video de Mariana Derderián
Varios colegas que compartieron con Derderián en Floribella reaccionaron al nostálgico registro, entre ellos Cristián Arriagada, quien interpretó a su pareja en la teleserie.
En tanto, actrices como Fernanda Urrejola y Luz Valdivieso llenaron de elogios a Mariana. “Te queda hermoso”, dijo la primera, mientras que Valdivieso escribió: “Preciosa!!! Qué lindos recuerdos!! estás igual y mejor”.
Otros usuarios dejaron comentarios como “maravillosa”, “Florisiempre! la más bella”, “aún me sé todas tus canciones”, “desbloqueaste un recuerdo” y “marcaste mi infancia”, entre otros.
Cabe recordar que Floribella, adaptación de la telenovela argentina Floricienta, consagró a Mariana Derderián en televisión. Debido a este papel, la actriz incursionó en la música con canciones como Mi Vestido Azul y Así Será.
Revisa el video acá:
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