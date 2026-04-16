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¡Después de 20 años! Mariana Derderián desempolvó clásico vestido de Floribella y se llenó de elogios

La actriz desató una ola de comentarios tras reencontrarse con uno de los atuendos que utilizó en la teleserie. Colegas como Cristián Arriagada, Luz Valdivieso y Fernanda Urrejola también reaccionaron.

Cristobal Galleguillos
Por Cristobal Galleguillos

Periodista Digital

La actriz Mariana Derderián desató una ola de reacciones tras reencontrarse con un vestido que usó para la teleserie Floribella.

A 20 años de interpretar a Florencia González, Derderián “desempolvó” el atuendo de su recordado personaje.

“Es el vestido original”, dijo en un video publicado a través de Instagram. “Me entró el vestido de Floribella, no puedo creerlo”, agregó.

Elenco de Floribella reaccionó a video de Mariana Derderián

Varios colegas que compartieron con Derderián en Floribella reaccionaron al nostálgico registro, entre ellos Cristián Arriagada, quien interpretó a su pareja en la teleserie.

En tanto, actrices como Fernanda Urrejola y Luz Valdivieso llenaron de elogios a Mariana. “Te queda hermoso”, dijo la primera, mientras que Valdivieso escribió: “Preciosa!!! Qué lindos recuerdos!! estás igual y mejor”.

Otros usuarios dejaron comentarios como “maravillosa”, “Florisiempre! la más bella”, “aún me sé todas tus canciones”, “desbloqueaste un recuerdo” y “marcaste mi infancia”, entre otros.

Cabe recordar que Floribella, adaptación de la telenovela argentina Floricienta, consagró a Mariana Derderián en televisión. Debido a este papel, la actriz incursionó en la música con canciones como Mi Vestido Azul y Así Será.

Revisa el video acá:

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