¡Después de 20 años! Mariana Derderián desempolvó clásico vestido de Floribella y se llenó de elogios

La actriz desató una ola de comentarios tras reencontrarse con uno de los atuendos que utilizó en la teleserie. Colegas como Cristián Arriagada, Luz Valdivieso y Fernanda Urrejola también reaccionaron.

La actriz Mariana Derderián desató una ola de reacciones tras reencontrarse con un vestido que usó para la teleserie Floribella.

A 20 años de interpretar a Florencia González, Derderián “desempolvó” el atuendo de su recordado personaje.

“Es el vestido original”, dijo en un video publicado a través de Instagram. “Me entró el vestido de Floribella, no puedo creerlo”, agregó.

Elenco de Floribella reaccionó a video de Mariana Derderián

Varios colegas que compartieron con Derderián en Floribella reaccionaron al nostálgico registro, entre ellos Cristián Arriagada, quien interpretó a su pareja en la teleserie.

En tanto, actrices como Fernanda Urrejola y Luz Valdivieso llenaron de elogios a Mariana. “Te queda hermoso”, dijo la primera, mientras que Valdivieso escribió: “Preciosa!!! Qué lindos recuerdos!! estás igual y mejor”.





Otros usuarios dejaron comentarios como “maravillosa”, “Florisiempre! la más bella”, “aún me sé todas tus canciones”, “desbloqueaste un recuerdo” y “marcaste mi infancia”, entre otros.

Cabe recordar que Floribella, adaptación de la telenovela argentina Floricienta, consagró a Mariana Derderián en televisión. Debido a este papel, la actriz incursionó en la música con canciones como Mi Vestido Azul y Así Será.

Revisa el video acá: