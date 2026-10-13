“Quedé helado”: Jorge Ugalde, imputado por triple crimen en La Reina, entrega su versión del hallazgo de los cuerpos

A casi un año del impactante caso, el principal sospechoso del crimen concedió una entrevista a los peritos de la investigación en la que se refirió al día en el que encontró a su cuñado y sobrinos sin vida.

El próximo 18 de octubre se cumplirá un año del triple crimen de La Reina, donde fueron asesinados el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos adolescentes en su casa ubicada en la comuna de La Reina.

Por los asesinatos hay un detenido, Jorge Ugalde, cuñado de Eduardo y tío de los menores, quien mantiene su inocencia mientras permanece en prisión preventiva.

A casi un año del impactante caso, nuestro canal tuvo acceso exclusivo a una entrevista que sostuvieron peritos de la investigación con Ugalde, quien vio rechazada su petición de rebaja en la cautelar y en los próximos días se cerrará la investigación para dar paso al juicio oral.





Jorge Ugalde, el relato del único imputado en el caso

En la entrevista que realizaron dos peritos a petición de la defensa, Jorge Ugalde cuenta su versión de los hechos.

Mostrándose muy tranquilo y escuchando en todo momento las recomendaciones de los peritos, el hombre comenzó explicando su llegada a la casa tras pasear a su perra. “Yo entré por el ventanal, que estaba abierto y no tengo ningún recuerdo de haber abierto piezas”, comenzó señalando.

“Seguí directo porque cuando iba llegando al límite entre la pieza de Federico y la de Eduardo, vi a Federico que estaba sentado y entré a la pieza y me quedé como en el umbral. Es como si no hubiese tenido ninguna duda de que él estaba muerto“, agregó Ugalde.

Cabe señalar que en el recinto hay tres viviendas, donde en la primera vivían arrendatarios, Eduardo en la segunda y Ugalde y su señora, Trinidad Cruz-Coke, en la última.

“Me encontré con el cuerpo de Eduardo, quedé como helado y con una sensación interna al ver a la Rama (perra) manchándose con sangre”, afirmó.