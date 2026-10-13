13/ 10/ 2026 23:16

Triple homicidio de La Reina: La declaración de Jorge Ugalde que contradice la tesis de Fiscalía

Ya quedan pocos días para que finalice el plazo de investigación por el triple homicidio de la reina en 2025 y accedimos de manera exclusiva a la declaración del único imputado en el caso, que es Jorge Ugalde, familiar político de las víctimas. Y su relato habla de los momentos en que supuestamente, según su versión, llega al domicilio y se encuentra con los cuerpos, versión que, por cierto, se contradice con la tesis que sostiene la fiscalía.