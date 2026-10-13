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Triple homicidio de La Reina: La declaración de Jorge Ugalde que contradice la tesis de Fiscalía

Alejandro Silva
Por Alejandro Silva

Periodista de CHV Noticias

Ya quedan pocos días para que finalice el plazo de investigación por el triple homicidio de la reina en 2025 y accedimos de manera exclusiva a la declaración del único imputado en el caso, que es Jorge Ugalde, familiar político de las víctimas. Y su relato habla de los momentos en que supuestamente, según su versión, llega al domicilio y se encuentra con los cuerpos, versión que, por cierto, se contradice con la tesis que sostiene la fiscalía.

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