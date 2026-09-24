Tribunal mantiene en prisión preventiva para Jorge Ugalde por triple homicidio en La Reina: Defensa argumentaba falta de pruebas

La defensa había planteado que no se había logrado vincular al imputado con el crimen, pero el tribunal rechazó esa versión y mantuvo la cautelar.

Jorge Ugalde, imputado por el triple homicidio ocurrido en La Reina, continuará en prisión preventiva tras lo resuelto por el tribunal este jueves.

La audiencia había sido solicitada por la defensa de Ugalde, que planteó que, pese al prolongado periodo que el hombre de 60 años llevaba en la cárcel y las extensas indagatorias, en la investigación aún no había pruebas concluyentes sobre su presunta participación en el caso.

Cabe recordar que Ugalde lleva en prisión preventiva desde noviembre de 2025, hace casi 11 meses.





El equipo legal del imputado afirmó que en el transcurso de las diligencias tampoco se había logrado vincular las muestras de material genético o incluso sangre con el crimen.

Otro de los planteamientos de la defensa es que la máscara –que en primera instancia se vinculó a la comisión de los tres homicidios, fue hallada en su propio dormitorio y contenía muestras de sangre– podría haber sido movida por un perro dentro de la casa.

Cabe recordar que el caso estalló luego del hallazgo de tres cuerpos, pertenecientes al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos, desde su casa en La Reina.