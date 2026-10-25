“Me pareció pobre”: Luis Jara recordó rechazo de folclorista por motivos políticos

El cantante habló de los momentos más importantes de su carrera y recordó un incómodo episodio en el que una artista se negó a trabajar con él.

Luis Jara compartió detalles de su trayectoria artística y una particular experiencia con una colega durante su participación en el último capítulo de La Divina Comida.

Durante la conversación, el cantante recordó algunas de las presentaciones más significativas de su carrera, entre ellas su paso por el Teatro Colón de Buenos Aires y el Festival de Viña del Mar.

“Para mí, el momento más mágico fue haber cantado en el Teatro Colón de Buenos Aires. Junto con Viña, es el escenario más importante en el que he estado, lejos, lejos, lejos, lejos”, aseguró.





El artista explicó ese momento fue uno de los que más lo marcó ya que a partir de esa experiencia llegó al Teatro Real de Madrid, donde interpretó Gracias a la vida junto a la Sinfónica de Madrid.

Sin embargo, lamentó que este tipo de hitos de su carrera no tengan mayor visibilidad en Chile. “Y eso no se visibiliza en Chile”, comentó.

Mala experiencia con folclorista

Tras su reflexión, Luis Jara compartió una anécdota que vivió con una folclorista chilena a quien invitó a

acompañarlo en un medley de cuecas y que, según relató, la artista rechazó la propuesta por motivos políticos.

“He sentido más generosidad de mis colegas extranjeros que de mis propios colegas”, comentó.

“Yo le pedí a un folclorista el año pasado que me acompañara en un medley de cuecas. Y llamé a esta persona desde la admiración profunda“, recordó.

Sin embargo, al escuchar la propuesta la artista lo habría rechazado por motivos políticos: “Usted es del otro lado”, le habría dicho.

“¿De qué lado político? ¿Usted sabe por quién voté yo?”, respondió él.

En esa línea, la folclorista le habría explicado que “si yo canto con usted, me quedo sin pega”.

“Me pareció pobre”, agregó el cantante.

Revive aquí el relato de Luis Jara