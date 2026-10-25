J. A. Gómez recuerda cómo abordó rebaja de penas y afirma: “No comparto lo que hizo el ministro”

El exministro de Justicia se refirió a cuando rechazó firmar 500 decretos en 2015, durante el gobierno de Michelle Bachelet.

En conversación con CHV Noticias, José Antonio Gómez recordó cómo abordó los decretos de rebaja de penas durante su gestión como ministro de Justicia en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

En 2015, el exsecretario de Estado se negó a firmar 500 decretos que otorgaban beneficios a personas condenadas.

En medio del actual debate público sobre esta materia, Gómez se refirió a la decisión adoptada por el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, y entregó su opinión al respecto.

La controversia surge luego de que se conociera que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, la cartera dictó 56 decretos de rebaja de penas: 27 relacionados con condenas por abuso sexual de menores y 29 por violación.





José Antonio Gómez sobre la rebaja de condenas

El exsecretario de Estado contó que cuando fueron ingresados los decretos en 2015, “revisé los antecedentes y me parecieron que no cumplían con los requisitos que la ley establece para obtener ese tipo de beneficio y los rechacé“.

“Eso generó lo que tú señalabas, más de 500 amparos que la Corte terminó aprobando y yendo en contra de la postura del Ministerio”, recordó. “Mi postura en esa época y hoy día es la misma”.

En esa misma línea, Gómez afirmó: “Yo no comparto lo que hizo el ministro. Fue una decisión política de él , pero creo que no era el camino correcto”.

El exministro también se refirió al ausencia de declaraciones por parte del presidente José Antonio Kast, respecto a la decisión de Rabat que generó polémica y debate.

“Sin duda tiene que haber una opinión y una señal hacia la opinión pública respecto a lo que ha estado pasando, porque no mencionar nada de algo tan complejo como esto, es muy extraño”, sostuvo.

Aparte, Gómez advirtió sobre un “problema mucho mayor” y planteó la necesidad de revisar la normativa.

“Nadie está mirando el problema que es mucho mayor: Esta ley aplica a todos los delitos. Por lo tanto es indiscutible”, mencionó. “Es indispensable que la ley sea muy bien reanalizada y reestructura”.