Abren 500 puestos de trabajo en equipo de seguridad de Santiago: Revisa los requisitos y cómo postular

Si estás interesado en formar parte del equipo, conoce acá cómo inscribirte para asistir a la primera Feria Laboral de Seguridad de la Municipalidad de Santiago.

La Municipalidad de Santiago realizará la primera Feria Laboral de Seguridad, instancia en la que quienes se inscriban para asistir podrán postular al equipo de seguridad.

La convocatoria contempla 500 cupos para quienes estén interesados en “fortalecer el orden y la tranquilidad de la comuna” y cumplan con los requisitos establecidos.

¿Cómo postular al equipo de seguridad de la Municipalidad de Santiago?

Si deseas postular debes asistir de manera presencial a la Feria Laboral de Seguridad que se realizará en la Plaza de Armas, frente al Palacio Consistorial.

El evento será este martes 27 de octubre, desde las 09:00 hasta las 16:00.

Es necesario inscribirse en un formulario creado por la Municipalidad. De modo que, haz clic acá o en la siguiente imagen si estás interesado.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Los requisitos para postular a uno de los 500 cupos para formar parte del equipo de seguridad de la Municipalidad de Santiago son los siguientes:

Tener nacionalidad chilena

Ser mayor de 18 años

Haber completado la enseñanza media

Contar con la situación militar al día

Contar con una licencia de conducir clase B o C

Acreditar que no se tienen antecedentes penales