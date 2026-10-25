EN VIVO | Elecciones en Brasil 2026: Sigue el conteo de votos entre Lula y Flávio Bolsonaro

Brasil define este domingo a su próximo presidente en una estrecha disputa entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Revisa aquí los resultados en vivo y sigue el conteo de votos desde Chile.

Este domingo 25 de octubre, Brasil celebra la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales, en la que el actual mandatario, Lula da Silva, se enfrenta al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La elección se desarrolla luego de una ajustada primera vuelta, en la que Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%, una diferencia de menos de dos puntos porcentuales.

De acuerdo con el calendario electoral brasileño, las urnas cerrarán a las 17:00 horas de Chile continental, momento en que comenzará la difusión de los resultados oficiales.

A continuación, revisa en vivo el conteo de votos para conocer quién será el próximo presidente de Brasil.