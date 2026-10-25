Padre camina desde Chillán a Santiago por tratamiento para su hija: necesita reunir $100 millones

La familia de Amanda Leiva buscan alternativas de tratamiento para un tipo de cáncer infantil agresivo que la afecta y para el cual necesitan cerca de 100 millones para cubrir nuevas dosis.

Una extensa caminata desde Chillán hasta el Palacio de La Moneda emprendió Luis Leiva, padre de Amanda, una niña de 7 años que enfrenta un neuroblastoma en etapa 4 de alto riesgo, un tipo de cáncer infantil agresivo.

El objetivo de su recorrido, que inició el 12 de octubre, es visibilizar el caso de su hija y conseguir apoyo para financiar la continuidad de su tratamiento , que contempla un medicamento adquirido en el extranjero y cuyo costo representa una importante carga económica para la familia.

Según explicó Leiva, la familia inició una primera campaña en diciembre, luego de que Amanda fuera derivada a cuidados paliativos debido a que no habían logrado remitir el cáncer en su médula.





Ante ese escenario, comenzaron a buscar alternativas de tratamiento en el extranjero y consiguieron reunir más de $1.000 millones, gracias a los aportes de la comunidad y a la donación de un particular extranjero.

Esos recursos permitieron adquirir dosis del medicamento que necesitaba la niña. Pero el tratamiento debe continuar y tienen cinco dosis pendientes de administración , correspondientes a una etapa de consolidación.

El costo de mantener el tratamiento bordea los $20 millones mensuales, mientras que los cinco ciclos que buscan financiar requieren cerca de $100 millones.

“En los últimos exámenes ya nos muestran la enfermedad en su médula. Entonces hoy día más que nunca no nos podemos detener como familia, no podemos bajar los brazos y es por eso que volvemos a hacer una segunda caminata, buscando alcanzar los mayores corazones posibles, que nos ayuden a costear”, comentó a CHV Noticias.

Costo del IVA preocupa a la familia

Por otra parte, la familia expresó su preocupación por los impuestos asociados a la importación del medicamento, ya que, pese a haber obtenido las primeras cuatro dosis mediante una donación, debieron desembolsar cerca de $30 millones solo por concepto de IVA .

“No es un lujo, no estamos buscando un auto de último modelo, estamos buscando un medicamento que está sacando una enfermedad tan compleja como es el cáncer del cuerpo de nuestra hija”, comentó Luis Leiva.

Cómo ayudar a Amanda

La familia comparte información sobre la caminata y las formas de colaborar a través de sus cuentas en Instagram, Facebook y TikTok, bajo el nombre “Unidos por Amanda“.

Además, para quienes deseen aportar, está disponible una cuenta de ahorro del BancoEstado a nombre de la pequeña:

Amanda Aneley Leiva Monroy

Rut: 26882215-1

Banco Estado

Cuenta ahorro: 52166688582