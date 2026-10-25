Tras anuncio de tormentas eléctricas: DMC confirma tres nuevas regiones que se verán afectadas este lunes

Revisa aquí hasta cuándo duraría el evento meteorológico anunciado para este lunes 26 de octubre.

La Dirección Meteorológica de Chile anunció este domingo que tres nuevas regiones se unen al aviso de “probables tormentas eléctricas” para este lunes 26 de octubre.

Debido a la condición sinóptica de inestabilidad atmosférica es que ahora el fenómeno también afectará a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Recordemos que anteriormente el organismo ya había confirmado la presencia de tormentas eléctricas y posibles granizos en Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.





Las zonas que se verán afectadas por tormentas eléctricas

Según dio a conocer la DMC, las zonas que tendrían tormentas eléctricas mañana son:

La Araucanía : Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera. Los Ríos: Precordillera y Cordillera.

Precordillera y Cordillera. Los Lagos: Precordillera, Cordillera y Cordillera Austral.

Cabe destacar que este evento meteorológico duraría solo entre la tarde y la noche del día lunes 26.