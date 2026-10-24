¿Dónde está el calor? Anuncian tormentas eléctricas en 6 regiones del país para este lunes

El organismo también reveló que durante la jornada podrían caer algunos granizos. Revisa a continuación las zonas que se verán afectadas.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este sábado un nuevo aviso por “posibles tormentas eléctricas” en seis regiones del país, fenómen que llegaría la jornada de este lunes 26 de octubre .

De acuerdo con el organismo tendremos una condición sinóptica de vaguada en altura, lo que podría incluso generar posible granizos.

Las zonas que tendrían posibles tormentas eléctricas este lunes

Según dio a conocer la DMC, las regiones que se verán afectadas son: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Respecto a las zonas que tendrían tormentas eléctricas y propables granizos este lunes, son: