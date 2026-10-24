Quién era Sofía Sánchez, recordada por Mamá a los 15 y cuyo cuerpo es buscado por la policía

La Fiscalía logró la prisión preventiva de un hombre por su presunta responsabilidad en su asesinato.

El caso de Sofía Sánchez Marincovich, recordada por su participación en el docurreality Mamá a los 15, conmocionó tras conocerse nuevos antecedentes sobre su desaparición y el presunto homicidio que investiga la Fiscalía.

La joven, de 28 años, se encontraba en situación de calle en la comuna de Peñalolén y permanecía desaparecida desde agosto de 2026. Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el crimen habría ocurrido la noche del 23 de ese mes.

La investigación indicaría que un hombre habría agredido a la joven con un palo y posteriormente habría arrojado su cuerpo al canal San Carlos.





La tarde del viernes, un hombre identificado como Jaime Peña Silva fue detenido y formalizado por su presunta responsabilidad en el homicidio y se decretó prisión preventiva del imputado, con un plazo de 90 días para la investigación.

En paralelo, la Fiscalía anunció que se realizará el secado de un tramo del canal San Carlos para facilitar las labores de búsqueda.

¿Quién era Sofía Sánchez Marincovich?

Sofía Sánchez Marincovich se hizo conocida públicamente en 2015 , cuando participó en la tercera temporada de Mamá a los 15, docurreality emitido por TVN.

En ese tiempo tenía 15 años y mostró su experiencia con la maternidad adolescente y los conflictos familiares que enfrentaba. El capítulo en el que apareció alcanzó posteriormente cerca de siete millones de reproducciones en YouTube.

Con el paso de los años, se conoció que la joven estaba en situación de calle y vivía en la comuna de Peñalolén. Su desaparición motivó llamados de búsqueda entre vecinos y personas que conocían su situación.