24/ 10/ 2026 14:28

VIDEO | Adulta mayor fue golpeada y arrastrada por delincuentes que le robaron $7 millones en Cerro Navia

Una profesora jubilada fue víctima de un violento asalto en la comuna de Cerro Navia, esto luego de que un grupo de delincuentes la golpeara y arrastrara para robarle cerca de 7 millones de pesos en dólares y euros que llevaba ocultos bajo su ropa. Según el relato de la mujer, había retirado el dinero y, tras realizar algunas compras, fue interceptada por cuatro sujetos que descendieron de un automóvil rojo, la redujeron, la amenazaron con un cuchillo y registraron sus vestimentas para encontrar el banano donde guardaba el efectivo.